Nonostante il mercato sia concluso ormai da quasi 15 giorni, le trattative non sembrano essere cessate del tutto. In queste ore, infatti, è stato perfezionato il trasferimento di Mario Balotelli al club turco del Adana Demirspor, con il quale aveva già avuto una parentesi in passato. L'attaccante italiano ha rescisso il suo ocntratto con il Sion per firmare con la sua ex squadra.