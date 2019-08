Nelle ultime, caldissime ore di mercato in Premier League ilha chiuso un grande colpo in prospettiva, assicurandosi Ryan, esterno d'attacco classe 2000 in arrivo dal Fulham. Accostato anche allanelle scorse settimane, il "nuovo Gareth Bale" finisce invece agli Spurs, per una cifra di poco più bassa rispetto ai, con il club bianconero che riceve anche il centrocampista Josh Onomah dal Tottenham. Nulla da fare per la Vecchia Signora, che non ha però mai affondato il colpo con forza per Sessegnon.