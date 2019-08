Dopo l'addio al Paris Saint-Germain, alla scadenza del suo contratto lo scorso 1 luglio, il brasiliano ha vinto la Copa America da miglior calciatore della competizione e oggi ha trovato una squadra ad accoglierlo in vista della prossima stagione. La firma è arrivata nella notte, con Alves che torna in Brasile per la prima volta dal 2001/02, quando esordì ad alti livelli con il Bahia., tra le possibili soluzioni degli scorsi giorni per il futuro di Dani Alves.