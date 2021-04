1









Julian Nagelsmann è il nuovo allenatore del Bayern Monaco. I continui rumors si sono tramutati in ufficialità, così lascia il Lipsia per i bavaresi. Ecco il comunicato: "Julian Nagelsmann lascerà l'RB Leipzig il 30 giugno 2021 dopo due stagioni di successo. Il 33enne sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco per la stagione 2021/22" spiega il Lispia, al quale fa eco il Bayern: "L'FC Bayern ha ingaggiato Julian Nagelsmann, 33 anni, come nuovo allenatore. Nato in Baviera, si trasferirà da RB Leipzig a Monaco all'inizio della prossima stagione il 1 ° luglio 2021 e l'accordo durerà cinque anni fino al 30 giugno 2026".



LE CIFRE - L'accordo, spiega la Bild, è stato trovato a fronte di un pagamento di 25 milioni di euro, bonus inclusi, da parte del Bayern. Una cifra record per il trasferimento di un allenatore.