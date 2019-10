Adesso è ufficiale: Marco Giampaolo non è più l'allenatore del Milan. L'ex tecnico della Sampdoria è stato sollevato dall'incarico dalla società rossonera. Questo il comunicato ufficiale diramato dal Milan in merito: "​AC Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare Marco per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali".