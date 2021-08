Negli ultimi mesi il Barcellona ha lavorato per rinnovare il contratto discaduto il 30 giugno scorso, ma gli sforzi non sono serviti per trattenere La Pulce nel club. Il giocatore lascia la società nella quale è cresciuto per l'impossibilità di prolungare il contratto: "Pur avendo raggiunto un accordo e con l'intenzione di firmare un nuovo contratto - si legge nel comunicato del Barça - non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali (secondo il regolamento de La Liga)". Oggi, Leo Messi, è un giocatore svincolato.