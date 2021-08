Adesso è ufficiale, ed è in assoluto il colpo del mercato 2021. Lionel, dopo l'addio al Barcellona, è un nuovo giocatore del. Ad annunciarlo il club parigino, attraverso un video-trailer pubblicato sui canali social. Messi va a completare una rosa stellare che, quest'anno, è la maggior indiziata a vincere la caccia alla Champions League. In questo momento, la Pulce è appena atterrata nella capitale francese, ha salutato i tifosi con indosso la maglietta "Ici c'est Paris". Come si può vedere dal video, sarà Neymar a indossare la maglia numero 10.