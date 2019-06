Finalmente è ufficiale: il Real Madrid ha raggiunto l'accordo per l'acquisto di Ferland Mendy, talentuoso terzino sinistro del Lione, seguito con grande interesse anche dalla Juventus sul mercato. L'ufficializzazione è arrivata attraverso il profilo Twitter del Lione: i Blancos sborsano 50 milioni di euro per il suo cartellino, con l'accordo con il calciatore trovato settimane fa. Mancava soltanto l'ufficialità per definire l'affare come concluso, e ora è arrivata. Brutte notizie per i bianconeri, che però ne possono approfittare: Mendy può favorire la partenza di Marcelo da Madrid, con la Juventus alla finestra per portarlo a Torino.