Gary Medel sarà a disposizione per Bologna-Inter. La Corte Sportiva d'Appello ha infatti accolto il ricorso presentato dal centrocampista cileno, ex nerazzurro dal 2014 al 2017, contro le due giornate di squalifica comminategli a seguito dell'espulsione rimediata in occasione della partita con la Juventus. Stop ora ridotto a una giornata, già scontata nell'ultimo turno.