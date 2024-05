L'annuncio della partenza di Kyliandal Paris Saint-Germain ha scosso il mondo del calcio. Attraverso un video sui suoi canali social, il talentuoso attaccante ha ufficializzato la sua decisione di lasciare il club parigino al termine della stagione in corso. Questo ha scatenato una valanga di speculazioni sul suo prossimo destino, con molti grandi club europei pronti a competere per aggiudicarsi la sua firma. Su di tutti, come noto, il Real Madrid che sembra essere la sua prossima destinazione.