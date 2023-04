squalificato per tre giornate e ammenda pecuniaria. Una giornata ad, chiusa per un turno lab) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione); sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale); veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra.SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00HANDANOVIC Samir (Internazionale): sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra.SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAAIWU Emanuel (Cremonese): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.c) DIRIGENTIAMMENDA DI € 20.000,00BACCIN Dario (Internazionale): perché al termine della gara, benchè non inserito in distinta, faceva ingresso sul terreno di gioco nel tentativo di raggiungere il direttore di gara; bloccato grazie all’intervento di alcuni dirigenti della società Internazionale, rivolgeva al direttore di gara ripetute espressioni gravemente offensive e ingiuriose.