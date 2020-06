Il futuro di Stephy Mavididi è scritto e ufficiale: tornerà alla Juventus. Il Dijon, come si legge nel comunicato, non ha esercitato l’opzione di riscatto: “Il DFCO ha scelto di non esercitare l’opzione di acquisto per Stephy Mavididi, attaccante inglese che ha espresso il desiderio di non continuare con il Dijon. Ottenendo il prestito con opzione di acquisto per la stagione 2019/2020, il DFCO ha avuto la possibilità di riscattare l’attaccante inglese pagando la somma di 5 milioni di euro dalla Juventus Torino (Serie A). Nonostante il DFCO fosse convinto delle qualità calcistiche di Stephy Mavididi (5 gol in 24 partite della Ligue 1 Conforama), il giocatore ha chiaramente espresso il suo desiderio di non continuare a giocare in Francia, ma piuttosto in Inghilterra. Il DFCO ha quindi deciso di non investire questa somma per un giocatore che non ha motivazioni nel progetto”.