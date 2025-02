UFFICIALE: Matteo Tognozzi lascia il Granada, il comunicato

Getty Images

Dal sito ufficiale delIl Granada Club de Fútbol ha risolto il rapporto contrattuale del direttore sportivo del club, Matteo Tognozzi.Il Club ringrazia Tognozzi per l'impegno dimostrato in questo periodo e gli augura le migliori fortune per il suo futuro personale e professionale.Il dipartimento sportivo continuerà a svolgere le sue funzioni normalmente attraverso i professionisti che compongono la sua struttura organizzativa, i quali seguiranno le istruzioni del Consiglio di amministrazione.