Marioha detto addio all'Al Duhail. A confermarlo è stato lo stesso calciatore croato attraverso il suo account di Twitter. Ecco il messaggio: "​Ho raggiunto un accordo con l'Al Duhail e il suo management al fine di chiudere il mio contratto con una rescissione consensuale. Ho apprezzato l'onestà e l'ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e alla squadra per il futuro". E il futuro? Mandzukic potrebbe addirittura tornare in Italia: si è fatto sotto il Benevento, ecco le ultime notizie raccolte dalla nostra redazione.