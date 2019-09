Mario Mandzukic escluso dai convocati, ancora una volta, per la partita tra Juve e Brescia. Così come era capitato per le partite con Fiorentina e Verona in campionato e Atletico Madrid in Champions. Ufficialmente fuori perché coinvolto in situazioni legate al mercato. Il Qatar sta chiamando il croato, lo sta tentando, a suon di milioni. Ma Mario non è ancora convinto, nonostante il tempo stringa. Il 30 settembre chiude il mercato in entrata anche in Qatar. Mandzukic deve decidere, e deve farlo in fretta. Il rischio, ormai concreto, è che resti altrimenti fermo fino a gennaio. La Juve sta lanciando dei messaggi ben chiari, l'esclusione dai convocati con il Brescia è solo l'ultimo in ordine di tempo.