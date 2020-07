Sentenza rovesciata. Il Manchester City giocherà in Champions League nella prossima stagione dopo il ban di due anni dalle competizioni europee. Dunque, tutto rientrato, anzi completamente ribaltato. Il Manchester è stato ritenuto colpevole di non aver cooperato con la Uefa ma non per la questione sponsor. Dunque, due anni di squalifica svaniti così, e tutto grazie al CAS. Una "squalifica" non esattamente evaporata, semmai tramutata in multa: il City dovrà pagare 10 milioni di euro come cauzione per "uscire" dall'addio alle competizioni europee.