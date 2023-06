Attraverso un comunicato ufficiale, il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista argentino Mac Allister.'Il Liverpool FC ha raggiunto un accordo per il trasferimento di Alexis Mac Allister dal Brighton & Hove Albion su un accordo a lungo termine per una cifra non divulgata. Il 24enne ha completato con successo le visite mediche e ha concordato i termini personali per diventare il primo acquisto dei Reds della finestra estiva'.