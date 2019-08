Non c'è nemmeno questa volta. Romelu Lukaku non fa parte dei convocati di coach Ole Gunnar Solskjaer per la partita amichevole contro il Milan, valevole per l'ICC. Il belga non sarà con i compagni a meno di una settimana dalla chiusura del mercato e questo lo inserisce con maggior vigore nella lista dei partenti. C'è la Juve, che ha già l'accordo con lui, mentre lo United e Dybala cercano una via comune. Ancora distante.



I CONVOCATI - David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant; Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young; Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba; Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford. Questo l'elenco ufficiale, ancora una volta senza Lukaku.