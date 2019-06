Luis Enrique lascia il ruolo di commissario tecnico della Spagna per gravi problemi familiari. In conferenza stampa Luis Rubiales, presidente della Federazione, ha ufficializzato il cambio sulla panchina della Roja: "Luis Enrique non sarà più il selezionatore della Spagna. E' stata una decisione presa direttamente da Luis Enrique, che non smetteremo mai di ringraziare per il suo lavoro. Abbiamo deciso che Robert Moreno sarà il suo erede, è per noi la miglior soluzione. Crediamo nel suo lavoro".