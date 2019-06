Luca Pellegrini è un giocatore della Juventus. L'ex terzino della Roma ha firmato per il club bianconero.L'azzurro classe 1999 ha sottoscritto un contratto quadriennale. Questo il comunicato della Juventus sul proprio sito ufficiale:

La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società A.S. Roma S.p.A. i seguenti accordi:

- acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini a fronte di un corrispettivo di € 22 milioni pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2023;

- cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola a fronte di un corrispettivo di € 29,5 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 26,6 milioni.

Terzino sinistro, dotato fisicamente, Pellegrini è molto potente nella corsa, ma anche resistente, il che gli permette di coprire la fascia senza subire cali fisici e mantenendo quantità e qualità costanti.

Cresciuto nelle giovanili della Roma, è proprio con i giallorossi che debutta, nella stagione scorsa, sia in campionato che in Champions League. Proprio nella partita d’esordio (Roma-Frosinone, settembre 2018), sei minuti dopo il suo ingresso in campo, fornisce un assist vincente.

A inizio anno, passa in prestito al Cagliari.

I suoi dati stagionali parlano di 16 presenze totali in campionato, 2 assist, 71% di passaggi riusciti, 11 occasioni create e 63 duelli vinti. Entrando nella lettura dei numeri, si scopre che Luca è il difensore più giovane ad aver fornito assist nella Serie A 2018/19, nonché secondo difensore più giovane ad aver disputato almeno sei partite in campionato.

Benvenuto alla Juventus, Luca!