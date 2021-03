A distanza di dieci anni dal "fattaccio", Claudio Lotito è stato condannato dal Tribunale di Terni per ingiurie all'indirizzo di Paolo Di Canio, peraltro ex giocatore anche della Lazio.

I FATTI - Di Canio disse pubblicamente che la Lazio aveva speso "una cifra esagerata", 37 milioni di euro, per comprare Mauro Zarate, al che Lotito piccato replicò: "Lei dice cose totalmente false... pensi a fare il giocatore e a non parlare di analisi economiche, visto che non è informato e non sa quello che dice...".

LA SANZIONE - Lotito dovrà risarcire Di Canio per 30 mila euro.