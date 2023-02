"Sono felice e contento. Sono disoccupato da otto mesi, da quando ho lasciato l'Eibar a giugno. Vedo cosa mi piace ora che ho lasciato il calcio. Non mi si vedrà più in campo? No, no (ride, ndr). Ho tutto chiaro. Cerco di fare sport e giocare a padel o tennis", così l'ex giocatore dellaannuncia in una diretta televisiva il suo addio al calcio. In realtà però lo vedremo ancora almeno una volta indossare gli scarpini, nella King's League di Gerard Pique a cui ha garantito che farà almeno una presenza.