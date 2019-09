Fuori Emre Can e Mandzukic: Sarri ha deciso. Ecco la lista Champions per la stagione 2019-2020, competizione che prenderà il via il 18 settembre a Madrid, dove la Juve affronterà l'Atletico di Simeone. La sorpresa è che non ci sarà il centrocampista tedesco, al momento sul fondo delle gerarchie del tecnico toscano. Con lui, fuori l'attaccante croato (ampiamente prevedibile) e Giorgio Chiellini, alle prese con una lunga riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio di oggi. Sorride invece Aaron Ramsey: nonostante gli ultimi problemi, il gallese farà parte della spedizione europea bianconera.



Ecco la lista:

1 Szczesny

2 De Sciglio

4 de Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon