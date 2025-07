UFFICIALE, l'ex portiere della Juventus va alla Roma

AFP/Getty Images

La Roma guarda al futuro e ufficializza l’arrivo di Radoslaw Zelezny, giovane portiere polacco classe 2006. Il calciatore ha firmato un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2029, con opzione per un'ulteriore stagione.Zelezny arriva dopo tre anni trascorsi nelle giovanili della Juventus, dove ha difeso i pali delle formazioni Under 17 e Primavera dal 2022 al 2025, dimostrando grande affidabilità, personalità e margini di crescita importanti.Il nuovo estremo difensore romanista ha scelto la maglia numero 91.Con il suo arrivo, Zelezny diventa il sesto calciatore polacco della storia della Roma, proseguendo una tradizione che ha visto in passato protagonisti come Szczęsny e Skorupski.

La società giallorossa accoglie con entusiasmo il nuovo talento, che andrà inizialmente a rinforzare il settore giovanile ma potrebbe presto entrare nel giro della prima squadra, vista la sua precocità e la fiducia che lo staff tecnico ripone in lui.