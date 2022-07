Attraverso un comunicato ufficiale, il Barcellona ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Robert Lewandowski, prelevato dal Bayern Monaco per 45 milioni di euro. Di seguito la nota del club.'Barcellona e Bayern Monaco hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Robert Lewandowski, a seconda che il giocatore superi le visite mediche e i contratti vengano firmati.Robert Lewandowski è nato il 21 agosto nella capitale polacca di Varsavia. La sua carriera inizia nelle squadre giovanili nel 2006 allo Znicz Pruszków, dove è stato capocannoniere in due diverse occasioni.In seguito passa al Lech Poznan, squadra della prima divisione polacca, dove è stato capocannoniere del campionato nel 2009/10. Nell'estate del 2010 si trasferisce in Bundesliga al Borussia Dortmund, dove ha vinto due volte il campionato tedesco.Successivamente si trasferisce al Bayern Monaco, dove è diventato una parte vitale della squadra bavarese che ha conquistato tutto. Nel 2020 con il Bayern l'attaccante polacco ha vinto tutto quello che c'era da vincere: il titolo di Bundesliga, la Coppa di Germania e la Supercoppa e la Champions League in cui è stato capocannoniere con 15 gol.Gol che lo hanno portato a essere nominato "The Best" in due occasioni, vincendo il premio nel 2020 e nel 2021.L'attaccante polacco si distingue per le sue capacità nel fare gol. Dentro l'area ha tutti gli strumenti per essere un attaccante difficile da leggere poiché riesce a trovare la rete con la testa ed entrambi i piedi con uguale precisione.Le sue qualità tecniche gli permettono anche di raccordarsi bene anche fuori dagli schemi. Lewandowski porterà gol ed esperienza nell'attacco del Barça'.