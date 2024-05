Dal sito ufficiale delIl difensore italiano Leonardo, che si è unito alla nostra squadra di calcio durante il periodo di mercato dell'intervallo,concluderà domani la sua carriera calcistica attiva.Bonucci, che ha incontrato il nostro allenatore İsmail Kartal e i nostri giocatori prima dell'ultimo allenamento presso le nostre strutture del Fenerbahçe Can Bartu per la partita contro l'İstanbulspor, è stata consegnata una maglia del Fenerbahçe autografata da tutta la squadra.Mert Hakan Yandaş, uno dei nostri capitani, ha tenuto un discorso di ringraziamento a nome della squadra e ha detto: “Ho visto personalmente in lui molte volte come dovrebbe essere un leader. Lo ringrazio tantissimo per essere sempre stato presente per la squadra dentro e fuori dal campo. Noi e i tifosi del Fenerbahçe; "È così fortunato ad essere qui con noi, grazie ancora per tutto." disse.Leonardo, che ha deciso di concludere la sua carriera calcistica all'età di 37 anni, ha dichiarato: “È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto domani combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e domani abbiamo la possibilità di diventare campioni. Ha concluso le sue parole dicendo: "Ringrazio tutti".