L'ultima apparizione di Doris Bacic in bianconero - fuori dai pali della porta - è avvenuta ieri sera durante la Partita del Cuore. Ora, con un comunicato, la Juventus ufficializza l'addio del portiere delle Women: "Il ruolo del secondo portiere è un ruolo importante all'interno di uno spogliatoio. Chi lo accetta sa di dover mettere la squadra sempre al primo posto, consapevole del minutaggio limitato, ma anche del suo valore. Doris Bacic, in bianconero, l'ha ricoperto nel migliore dei modi e, dopo tre stagioni, termina il suo viaggio con le Juventus Women. Arrivata nell'estate 2018, Doris saluta dopo 23 presenze, tre scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. In questi tre anni, quando la squadra ha avuto bisogno di lei, ha sempre risposto presente, in campo e fuori, crescendo giorno dopo giorno e rappresentando per le compagne un punto di riferimento. Ora le strade si dividono, senza dimenticare quanto vissuto insieme. Grazie per tutto, Doris! E in bocca al lupo per il futuro!"