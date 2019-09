Meno uno, o quasi. La Juve si avvicina sempre più all'Atletico Madrid, all'esordio in Champions League. Domani i bianconeri partiranno per Madrid: al Wandra Metropolitano, il calcio d'inizio, è fissato per mercoledì alle ore 21.



ALLENAMENTO E INFORTUNATI - Seduta pomeridiana, quest'oggi, per la Juventus. Sarri ha diretto una seduta con focus specifico sulla tattica e sulle palle ferme. Ma le notizie di giornata si attendevano soprattutto dall'infermeria. E allora, ecco le ultime arrivate da Juventus.com: "Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina al J|Medical non hanno evidenziato lesioni muscolari per Pjanic che già oggi ha svolto un allenamento differenziato in campo. Douglas Costa invece ha riportato una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra; tra 15 giorni verranno effettuati nuovi controlli per definire con precisione i tempi di recupero".