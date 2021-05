Four fantastic years together, grazie @Laura1Giuliani!

Dal sito ufficiale della: "C'è il marchio di Laurain questi primi quattro anni di vita delle Juventus Women. Ci sono i suoi guantoni sui trofei conquistati insieme. Oggi, dopo quattro stagioni costellate di vittorie, dopo tantissime sfide vinte fianco a fianco,. Grazie per tutto, Laura! Il viaggio insieme, cominciato con la nascita delle Juventus Women, termina all'indomani dell'ultima gara di un campionato perfetto, con ventidue vittorie in altrettante gare di Serie A. Termina all'indomani della premiazione per il quarto scudetto consecutivo. Il primo era arrivato nella prima stagione, conquistato ai rigori, con Giuliani protagonista. Con la sua esperienza, le sue qualità e la sua passione è sempre stata una sicurezza per le compagne. Con il numero 1 sulle spalle è stata ultimo baluardo della miglior difesa del campionato in ognuna di queste quattro stagioni e, nell'ultima, ha tagliato il traguardo delle 50 gare senza subire gol in tutte le competizioni. Tutto questo si traduce in trofei. Sette in totale: quattro Scudetti, due Supercoppe, una Coppa Italia. Laura ha messo sempre tutta sé stessa in campo, con interventi decisivi nei momenti più importanti e il momento dei saluti arriva dopo un'altra vittoria.."