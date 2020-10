L'Italia Under 20 andrà ai Mondiali. Per decisione della Uefa e del suo comitato esecutivo, infatti, sono state annullate le fasi Elite e finali degli Europei Under 19, che si sarebbero dovuti giocare in Irlanda del Nord, a causa dell'emergenza coronavirus. Così, la Uefa ha selezionato le qualificate d'ufficio, basandosi sul ranking: "Inghilterra, Francia, Italia, Olanda e Portogallo sono le nazionali che rappresenteranno l'Europa nella Coppa del Mondo Fifa Under 20".