L'Assemblea di Lega oggi ha approvato le date annunciate ieri dal ministro dello sport Spadafora: il calcio italiano riparte il 13 e il 14 giugno con le semifinali di Coppa Italia nella quale la Juventus affronterà il Milan dopo l'1-1 dell'andata (Napoli-Inter l'altra gara in programma); la finale è in programma il 17 giugno. Il 20 ricomincerà il campionato con i recuperi in programma, che in questo caso non coinvolgono i bianconeri. Le gare da recuperare sono: Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Nei prossimi giorni, poi, verrà stabilita la data di ogni partita. Il campionato dovrebbe concludersi tra sabato 1° e domenica 2 agosto.Quando torna in campo la Juventus? Ad oggi c'è solo una data sicura ed è quella del 13 giugno, ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan a Torino. L'ultimo atto del torneo ci sarà il 17 mentre dal 20 giugno riprenderà la Serie A con i recuperi delle partite rinviate prima della sosta. La Juve, quindi, dovrebbe tornare in campo in Serie A dal 23 giugno ma come confermato dalla Lega il calendario con date e orari verrà stilato solo nei prossimi giorni.​