Il prossimo campionato di Serie A inizierà il 19 settembre e non il 12, come previsto: è stata trovata un’intesa tra il presidente della Lega Dal Pino e l’ad De Siervo con i club del massimo campionato.



La quasi totalità delle squadre chiedeva di riprendere il 19 settembre, con la possibilità di inserire un turno durante le vacanze di Natale, mentre Juventus, Lazio, Milan e Atalanta avrebbero ripreso il 12, dopo gli impegni delle nazionali.





IL COMUNICATO - “Il Consiglio di Lega che si è riunito oggi a Milano ha deciso le date della stagione 2020-21. La prima giornata della Serie A è stata fissata per il 19 settembre. Come era stato ipotizzato negli ultimi giorni, lo spostamento in avanti di una settimana dell’inizio del campionato modificherà anche le date della sosta natalizia: si giocherà anche il 3 gennaio. L’ultima giornata sarà il 23 maggio“.