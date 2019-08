La notizia era già stata spoilerata dalla presenza del badge sulla maglia di Pjanic nell'anticipazione della copertina, ora è ufficiale: la Serie A apparirà con loghi e trofeo ufficiale anche su eFootball PES 2020. La conferma arriva direttamente da Konami, che annuncia di aver acquisito le licenze dalla Lega di A per la prossima stagione, dopo aver già chiuso per le licenze della prossima Serie B



Si legge nel comunicato: "​Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che la licenza ufficiale della Serie A TIM (badge sulle divise dei calciatori e Trofeo Coppa Campioni d’Italia inclusi) sarà presente in eFootball PES 2020. Questo importante annuncio, unito alle acquisizioni delle licenze ufficiali di Inter, Milan e Juventus, testimoniano l’impegno di KONAMI nella realizzazione della più realistica esperienza di calcio possibile in un videogioco".