Quella di oggi rappresenta una data storica per il calcio italiano e per la nostra Serie A. E' stata infatti ufficializzata la notizia dell'inserimento del primo arbitro donna nel massimo campionato e si tratta di Maria Sole Caputi. A manifestare tutto l'entusiasmo è stato anche il presidente dell'AIA Alfredo Trentalange, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa che si è svolta a Coverciano.'E' un sogno che si avvera, un momento storico. Maria Sole è stata promossa perché se lo merita. Sarà il designatore poi a decidere il suo percorso, non vogliamo dare privilegi a nessuno. Ci piacerebbe però che lei, come gli altri arbitri, non venissero giudicati solo per eventuali errori'.