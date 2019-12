La Juventus ha illustrato a fine novembre l'iter per un aumento di capitale di 300 milioni di euro, annunciato poi a tutti gli effetti nell'ultima assemblea dei soci. L'aumento è stato coperto, in parte, dal fondo Exor della famiglia Agnelli, per una cifra pari a 192,6 milioni di euro. La restante parte, invece, prevede l'emissione di nuove azioni e la risposta è stata del tutto positiva.



IL COMUNICATO - Così racconta a riguardo lo stesso club bianconero tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Sottoscritto il 97,54%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 292,5 milioni al termine del periodo di opzione. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 23 dicembre 2019".