La Juve approda su Tik Tok. Il club bianconero ha ufficializzato sui propri social l'approdo sulla nuova piattaforma già utilizzata da molti dei suoi tesserati come Paulo Dybala e Douglas Costa.ha scritto la Juventus su TwitterL'iniziativa è lanciata da un lungo comunicato sul sito ufficiale del club, dove si spiega la "challenge: "In linea con i valori della piattaforma, la nostra missione su TikTok è quella di ispirare creatività e far sorridere, portando una nuova prospettiva del Club, con contenuti divertenti, esclusivi e dietro le quinte. Perciò, abbiamo deciso di dimostrarlo fin da subito, festeggiando il lancio del profilo nel modo più opportuno: una challenge! Abbiamo creato, in collaborazione con TikTok, la #CIAOJUVE challenge, con la quale vi sfidiamo a mettervi alla prova con le esultanze dei campioni bianconeri". I primi a farlo sono stati proprio i calciatori della Juve: Ronaldo esulta come Dybala e viceversa. La Juve sbarca nel nuovo mondo.