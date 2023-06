Grazie Fideo

Ecco il comunicato: "Le strade di Angel Di Maria e della Juventus si dividono dopo una stagione.Giunto alla Continassa a luglio 2022, Angel aveva firmato un contratto annuale dopo la lunga esperienza al PSG, aggiungendo la Serie A alla lista dei grandi campionati conosciuti in carriera. La sua avventura con la Juve si chiude con 40 match disputati, sprazzi di grande classe e 8 *gol segnati, equamente divisi tra campionato ed Europa League. In mezzo, la vittoria del Mondiale con l'Argentina.Tra gli acuti più rilevanti c’è sicuramente il gol all’esordio contro il Sassuolo, una volée schiacciata che fece esplodere i tifosi presenti all’Allianz Stadium. Archiviato il succitato mondiale in Qatar, le prestazioni migliori si sono viste soprattutto in Europa League con la tripletta sul campo del Nantes, con il primo dei tre gol tra i più belli della stagione, e l’incornata vincente e importante messa a segno in casa con il Friburgo. Quella che rimarrà la sua ultima rete in bianconero.Grazie per tutto Fideo e in bocca al lupo per il futuro!".