La Fifa ha comunicato un regolamento provvisorio in vista della prossima finestra per le nazionali, prevista a inizio settembre (l'Italia giocherà il 4 e il 7 settembre in Nations League contro Bosnia e Olanda): "Per garantire la salute e il benessere di tutti coloro che sono coinvolti nelle competizioni internazionali, il FIFA Council Bureau, in collaborazione con la UEFA, ha deciso che il regolamento che normalmente obbliga i club a rilasciare i giocatori nelle squadre nazionali non si applicherà nelle seguenti circostanze: 1- Quando deve essere completato un periodo obbligatorio di quarantena o isolamento di almeno cinque giorni dopo l'arrivo nel territorio in cui ha sede la società che deve trasferire il giocatore alla nazionale, oppure la destinazione dove è programmata la partita della nazionale; 2- In caso di limitazioni al viaggio da o verso le destinazioni sopra menzionate; e quando le autorità competenti non hanno concesso ai giocatori selezionati alcuna specifica esenzione dalle predette decisioni." ".