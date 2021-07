Termina con un anno di anticipo il prestito al @FCBasel1893 di Albian Hajdari, difensore svizzero classe 2003

La Juventus ha deciso di anticipare il ritorno dia Torino. Il difensore svizzero classe 2003 si era trasferito in prestito al Basilea dove sarebbe dovuto rimanere anche nella prossima stagione ma i club hanno trovato l'accordo per interrompere il prestito già ora. Ad annunciarlo è la Juventus attraverso i suoi canali social, con il giocatore che verrà aggregato alla Juventus Under 23 di Lamberto Zauli per il prossimo campionato di Serie C.