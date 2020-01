Adesso è ufficiale: il Monza di Berlusconi acquista dalla Juve Dany Mota Carvalho, portoghese classe '98.



IL COMUNICATO - "A rinforzare la squadra di Brocchi arriva in biancorosso Dany Mota Carvalho, attaccante che nella stagione in corso ha collezionato 20 presenze e 7 reti con la Juventus Under 23. Il giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.



Nato a Niederkorn in Lussemburgo il 2/5/1998, ma di nazionalità portoghese, vanta 5 presenze e 3 gol con l'Under 21 lusitana.



Vestirà la maglia numero 16".