Era stata rinviata inizialmente la gara di Serie A tra Bologna e Inter in programma il 6 gennaio. Ora è ufficiale e verrà recuperata il 27 aprile allo Stadio Dall’Ara di Bologna. La Juventus spettatrice interessata in ottica corsa finale allo Scudetto. C'erano stati numerosi ricorsi riguardo questa sfida, anche per i diritti televisivi. Il match sarà in diretta su Dazn e Sky. L'orario è ancora da definire.