Adesso è ufficiale: la Copa America 2020 verrà giocata in Brasile, come ha annunciato la Corte Suprema che ha autorizzato lo svolgimento del torneo, nonostante siano emersi diversi malumori da parte di alcune nazionali e dei suoi giocatori in merito al numero elevato di casi di Covid-19. La Copa America avrà inizio a Brasilia, domenica 13 giugno, con la sfida tra Brasile e Venezuela.