Il Real Madrid e l'Inter hanno ufficializzato il passaggio dell'esterno marocchino classe 1998 Achraf Hakimi in nerazzurro. Lo hanno comunicato assieme con una nota apparsa sui rispettivi siti web attorno alle ore 16.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato ufficiale da parte del club nerazzurro: "ACHRAF HAKIMI È UN NUOVO GIOCATORE DELL'INTER. Il calciatore classe 1998, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid02/07/2020MILANO - Achraf Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore marocchino classe 1998, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.