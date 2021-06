¡Bienvenido a Boedo, Paolo!



Montero firmó contrato hasta diciembre de 2022 y ya está listo para dirigir su primera práctica como DT de #SanLorenzo.



¡Vamo' arriba! pic.twitter.com/14xqbmSGHr — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 17, 2021

L'ex difensore della Juventus, amatissimo da tutti i tifosi per quanto dato in maglia bianconera, Paolo Montero lascia l'Italia e torna in Argentina. Dopo la difficile esperienza in Lega pro con la Sambenedettese, l'ex centrale allenerà il San Lorenzo. A confermarlo ufficialmente è stata la stessa società argentina: accordo fino al 2022.