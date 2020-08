Nuova panchina per Fabio Grosso. L'ex difensore e allenatore della Primavera della Juve riparte dal Sion, club che milita nella Serie A svizzera.



IL COMUNICATO - "L'FC Sion è lieto di annunciare la firma di Fabio Grosso come capo allenatore. Il tecnico italiano ha firmato per una stagione con il club vallesano, 8 ° nell'ultimo campionato di Super League", comunica lo stesso club elvetico. Il 42enne italiano ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2013 alla Juventus Primavera, prima di proseguire con Bari, Hellas Verona e più recentemente Brescia. Ex giocatore di alto livello, Fabio Grosso è stato uno degli elementi chiave per la conquista del titolo mondiale 2006 per la Squadra Azzurra. Francofono, l'ex giocatore dell'Olympique Lyonnais è felice di scoprire la Svizzera, un paese in cui non ha ancora lavorato. Fabio Grosso sarà accompagnato da Stefano Morrone (ex Parma in particolare), che lo affiancherà come vice. L'FC Sion coglie l'occasione per ringraziare Paulo Tramezzani per aver contribuito al successo della missione "mantenere la Super League" al termine del campionato precedente e augurargli ogni successo per il futuro".