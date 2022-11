Quella di ieri è stata la sua ultima gara da calciatore per l'ex giocatore della Juve, Diego Ribas Da Cunha. Il brasiliano si ritira infatti all'età di 37 anni e lo ha fatto salutando tifosi e compagni al termine della gara persa dal suo Flamengo contro l'Avai per 1-2. Diego ha avuto un passato poco fortunato in bianconero, ma in molti se lo ricorderanno per la sua doppietta all'Olimpico di Roma contro i giallorossi.