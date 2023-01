Attraverso un comunicato ufficiale, il Bayern Monaco ha annunciato la definizione del trasferimento dell'ex terzino della Juve Joao Cancelo. Il portoghese lascia infatti il City per approdare in Baviera, con la formula del prestito ed opzione di riscatto in favore del club tedesco. Di seguito la nota del Bayern.'L’FC Bayern ha ufficializzato il nazionale portoghese João Cancelo in prestito dal Manchester City. Il terzino 28enne si trasferisce a Monaco di Baviera con un accordo iniziale fino alla fine della stagione in corso'.