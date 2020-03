3









Dopo la prima press conference della giornata in programma tra la Uefa e l'Eca, della quale Andrea Agnelli è presidente, alle 13 è iniziata un'altra video conferenza con le 55 federazioni associate ma la strada già intrapresa era quella dello slittamento dell'Europeo al 2021.



PRIORITA' AI CAMPIONATI - Pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità, con i campionati che quindi arriveranno al loro regolare compimento in estate, senza la pressione di dover terminare con situazioni estemporanee a causa dell'impellenza della competizione continentale per nazionali. Priorità, quindi, a Serie A, Bundes, Liga, Premier, Ligue 1 e a tutte le altre competizioni nazionali, con l'Europeo, itinerante, che dovrà aspettare l'estate 2021. Bocciata quindi la proposta di Infantino di giocare in inverno: il rischio di rivoluzionare anche la prossima stagione non piaceva ai club.



IL COMUNICATO - A confermare tutto è arrivato il comunicato dell'Uefa: “La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco è la nostra priorità. Questo spostamento aiuterà tutte le competizioni nazionali a terminare la loro stagione. Tutte le partite Uefa, comprese le amichevoli, per club e nazionali sono al momento sospese fino a nuovo avviso".​



GRUPPI DI LAVORO - ​Stabilito questo, nei prossimi giorni bisognerà riorganizzare il lavoro in due gruppi: da un parte c’è chi discuterà dei calendari, compresi quelli di Champions ed Europa League, dall’altra chi si occuperà delle questioni finanziarie.