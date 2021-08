Patrick Cutrone torna a giocare in Serie A, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empoli. L'attaccante classe '98 ex Milan e Fiorentina arriva in prestito dal Wolverhampton. La Lega Serie A ha comunicato l'ufficialità dell'accordo sul proprio sito, poi è arrivato anche il comunicato del club toscano. L'attaccante torna in Serie A, dove in passato fu cercato anche dalla Juventus, ormai diversi mercati fa.