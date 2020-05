Tuscany born, Italian made. R-O-C. Welcome to the family, @fbernardeschi! pic.twitter.com/vy3uhe4Avx — Roc Nation Sports (@RocNationSports) May 20, 2020

Nuovo acquisto per Roc Nation, l'agenzia fondata dal rapper Jay-Z che curerà i diritti d'immagine di Federico Bernardeschi. Ad annunciarlo è stata la stessa agenzia tramite il proprio profilo ufficiale Twitter. "Nato in toscana, made in Italy, Roc Nation dà il benvenuto a Federico Bernardeschi", si legge sull'account social. Jay-Z, quindi, mette sotto contratto il fantasista bianconero il cui agente resta Beppe Bozzo.